OL Mercato : Man United, Pogba révèle une signature ratée à Lyon

Paul Pogba a révélé dans un podcast publié sur le site officiel de Manchester United qu’il avait failli signer à l’OL, avant de rejoindre finalement le club anglais en 2009.

Paul Pogba aurait pu signer à l'OL l'été 2009

Paul Pogba a été arraché au Havre AC par Manchester United l’été 2009, alors qu’il n’avait que 16 ans. Il avait pourtant eu la possibilité de rester dans le championnat de France. L’OL, le club le plus en vue à cette époque, avait tenté de retenir le jeune milieu de terrain dans l’Hexagone.

Les proches de ce dernier lui avaient également conseillé de ne pas s’exiler à l’étranger, mais le natif de Lagny-sur-Marne a décidé d’aller poursuivre sa formation dans « le plus grand club au monde » avant de quitter le championnat.

Revenu sur cet épisode de sa carrière, Paul Pogba avoue que son choix a été « facile à faire, car c’était Manchester United ». Selon les révélations du Tricolore, « il était sur le point de signer à Lyon », avant de finalement préférer le club de Premier League.

Paul Pogba a préféré « le plus grand club au monde »

« L’Olympique Lyonnais voulait me faire signer professionnel. Les gens me disaient : "ne va pas à Manchester. Ne va pas à l’étranger, ça va être difficile. Reste en France". Mais je leur ai dit : "non, c’est le plus grand club au monde. Ce genre d’opportunité n’arrive qu’une fois dans votre vie". J’ai saisi cette chance ».