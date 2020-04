PSG, Stade Rennais : Kylian Mbappé hissé sur le toit du monde

Vu la progression de Kylian Mbappé et ses statistiques énormes avec le PSG cette saison, Julien Stéphan estime qu’il fait partie des favoris pour le Ballon d’Or.

Kylian Mbappé affole les statistiques au PSG

Kylian Mbappé avait été désigné meilleur jeune joueur au monde en 2017 et récompensé du trophée ''Golden Boy''. En 2018, il avait terminé 4e au classement mondial des meilleurs joueurs, derrière Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann. Lors du Ballon d’Or 2019, l’attaquant du PSG avait fini 6e.

Cette saison, Kylian Mbappé est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et est leader de la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Individuellement, le champion du monde 2018 affiche des statistiques éloquentes, soit 30 buts, 17 passes décisives, en 33 matchs toutes compétitions confondues. C’est donc logiquement qu’il est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 buts au compteur en 20 apparitions.

Julien Stéphan voit Mbappé futur Ballon d'Or

Pour Julien Stéphan, il n’y a pas de doute que le Tricolore de 21 ans est un futur Ballon d’Or. « Kylian Mbappé a tout : vitesse, qualité technique et confiance incroyable. Je vois qu’il veut gagner de nombreux titres. De plus, il a 21 ans et a beaucoup de progrès devant lui. Il a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète et, peut-être, un Ballon d’Or », a prédit l’entraineur du Stade Rennais, dans AS.