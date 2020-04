Juventus : Covid-19, communiqué sur Blaise Matuidi et Rugani

La Juventus a annoncé officiellement, ce mercredi, que Blaise Matuidi et Daniele Rugani sont guéris du Covid-19, après plusieurs semaines en confinement à domicile.

Juventus : Matuidi et Daniele Rugani guéris du Covid-19

Daniele Rugani et Blaise Matuidi avaient été contrôlés positifs au coronavirus à la mi-mars. Un troisième joueur de la Juventus, Paulo Dybala avait aussi été testé positif au Covid-19. Ce mercredi, le club de Turin a fait savoir que les deux premiers sont désormais hors de danger.

« Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, conformément au protocole, la double vérification avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour le Covid 19. Les tests ont donné des résultats négatifs. Les joueurs se sont donc rétablis », a informé la Vieille Dame, dans un communiqué officiel.

Blaise Matuidi avait passé deux semaines en quarantaine dans un premier temps. Son confinement avait été prolongé de 15 jours supplémentaires début avril.

Blaise Matuidi s'était montré rassurant

L'ancien joueur du PSG avait rassuré tout le monde dès l'officialisation de sa contamination. « Je suis porteur asymptomatique du virus… », avait-il confirmé, tout en rassurant : « Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs », a-t-il ajouté.