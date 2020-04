OM Mercato : Zubizarreta en négociations avec une cible offensive

Andoni Zubizarreta avait assuré qu’il passait beaucoup de temps au téléphone pour préparer le mercato estival de l’OM. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille serait déjà en discutions avec un milieu offensif de Nijmegen (D2 néerlandaise).

Andoni Zubizarreta passe à l’action pour Anthony Musaba

Malgré la suspension des championnats et le confinement, Andoni Zubizarreta est un homme très occupé. Chargé de trouver des renforts pour l’effectif d’André Villas-Boas cet été, l’Espagnol serait déjà à l’oeuvre. Selon le compte Twitter du journaliste Manu London, le patron du recrutement marseillais est déjà en négociations avec Anthony Musaba, attaquant de Nijmegen en D2 néerlandaise.

Concurrence massive pour Anthony Musaba

Selon le confrère, Stuttgart et le Valence FC sont également attirés par le profil de la perle de 19 ans. Mais le concurrent le plus redoutable d’Andoni Zubizarreta semble être le Borussia Dortmund. Après une première approche en janvier, les recruteurs du BVB n’auraient rien perdu de leur intérêt pour le prodige offensif de Nijmegen et seraient toujours chauds pour le signer cet été.

Avec autant de prétendants aussi déterminés les uns que les autres, le mercato estival d'Anthony Musaba s’annonce très mouvementé. Andoni Zubizarreta devra sortir la grosse artillerie pour espérer rafler la mise.