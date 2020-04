PSG : Confiné au Brésil, des nouvelles fraiches de Thiago Silva !

Thiago Silva, le capitaine du PSG, a donné de ses nouvelles, quasiment un mois après son arrivée au Brésil. Il a surtout fait le point sur la préparation individuelle à distance de l’équipe parisienne.

PSG : Thiago Silva rassure sur les entrainements

Thiago Silva et les joueurs du PSG se préparent activement pour la reprise des compétitions. Depuis leurs lieux de confinement, les joueurs de l’équipe de la capitale s'entrainent quotidiennement en suivant le programme concocté par le staff technique. Ils font surtout des exercices physiques, nécessaires en pareille circonstance.

Le capitaine du Paris Saint-Germain a assuré que toutes leurs activités sportives sont suivies, via les réseaux sociaux. « Je parle souvent avec le coach par messages. Avec les joueurs, on a un groupe Whatsapp, on se parle tout le temps, chaque semaine, pour voir s’il y a des nouvelles, pour le retour », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux du club.

« Je connais mon groupe, il est responsable. Chacun fait un entrainement. Je travaille au quotidien avec eux donc je sais qu’ils sont responsables », a rassuré Thiago Silva.

La recommandation du capitaine du PSG à ses coéquipiers

Pour la Ligue des Champions, le PSG doit se tenir prêt à débuter les hostilités lorsque l'UEFA aura donné des dates. Le sachant, le défenseur central brésilien demande à ses coéquipiers de « continuer à travailler » car souligne-t-il : « Ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer ».