PSG mercato : Kylian Mbappé, les dessous de son refus de prolonger

Kylian Mbappé, bien qu’en fin de contrat avec le PSG en juin 2022, n’est pas pressé de prolonger. Malgré des manœuvres des dirigeants parisiens, le jeune buteur joue d’une incompréhensible patience. As, en Espagne, vient de livrer ce qui pourrait être les dessous de l’attitude de l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé, le rêve éveillé des Madrilènes

Recruté à 180 millions d’euros par le PSG alors qu’il évoluait à l’As Monaco, Mbappé a depuis confirmé l’étendue de son talent. Les dirigeants du Paris Saint-Germain aimeraient faire de lui la star de leur équipe pour les années à venir, mais l’intéressé ne semblerait pas souscrire à cette volonté. La fin de saison 2020 approche et Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat.

Selon le média espagnol, le champion du monde ne devrait pas donner de OK aux dirigeants du PSG puisqu’il envisagerait son départ pour l'été 2021. Le Real Madrid serait dans son viseur, et serait donc la principale raison de sa réticence. Les Madrilènes, et surtout Zinédine Zidane, travailleraient à sa venue dans leur club à la fin de l’année prochaine. L'ancien monégasque serait alors à une saison de la fin de son contrat et de ce fait en position de force pour imposer aux dirigeants parisiens ses choix.

Harry Kane poussé au PSG pour Kylian Mbappé ?

Leonardo, par prudence, se serait déjà positionné sur le dossier Harry Kane. Tottenham refuse de vendre son joueur à Manchester United et aux autres clubs anglais. Annoncés en pole position pour l'avoir, les dirigeants du Real Madrid pousseraient finalement pour son départ au PSG afin de faciliter le transfert de Kylian Mbappé.