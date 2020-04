OM Mercato : Boubacar Kamara ne veut pas quitter Marseille !

Sollicité en Premier League en vue du prochain mercato, Boubacar Kamara n’a aucune envie de quitter l’OM. Foot Mercato croit connaitre les raisons de la décision du joueur polyvalent de l’Olympique de Marseille.

Boubacar Kamara fan du projet sportif de l’OM

Performant sous Rudi Garcia la saison dernière, Boubacar Kamara a franchi un autre palier sous André Villas-Boas cette saison. De quoi le placer dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, et non des moindres, à savoir Manchester City, Manchester United, Chelsea et Arsenal.

Mais Boubacar Kamara ne souhaite pas abandonner l’OM la saison prochaine. Selon le site de sport, le joueur de 20 ans avance des raisons essentiellement sportives. Le défenseur central (ou milieu défensif) estime que l’Olympique de Marseille a de grandes chances de se qualifier en Ligue des Champions, et il aimerait participer à la compétition européenne avec son club de formation. Autre raison évoquée, le minot est un titulaire indiscutable de l’écurie olympienne, un statut qui pourrait lui permettre d’être convoqué avec l’équipe de France pour l’Euro 2021.

Cependant, toutes ces raisons pourraient ne pas résister face aux besoins financiers de l’OM. En effet, on sait l’écurie phocéenne économiquement dans le dur. Si un prétendant se présente avec un chèque de 35 millions d’euros, les dirigeants marseillais pourraient vendre Boubacar Kamara malgré son désir de rester et son contrat valable jusqu'en 2022.