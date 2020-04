Montpellier : Geronimo Rulli dévoile sa prochaine destination

Prêté cette saison avec option d’achat à Montpellier, Geronimo Rulli n’est plus certain de rester dans l’Hérault. Le portier argentin de 27 ans pense même à un retour au bercail.

Geronimo Rulli se voit à Boca Juniors

La crise financière actuelle n’épargne pas le Montpellier Hérault qui pourrait être pénalisé au prochain mercato. Le club de l’Hérault pourrait notamment perdre une bonne pioche comme Geronimo Rulli. Le portier argentin est prêté par la Real Sociedad avec option d’achat, mais avec les difficultés financières, le gardien ne devrait pas être conservé.

Alors que son avenir à Montpellier s’écrit en pointillé, Geronimo Rulli pense déjà à un nouveau point de chute. Le portier de 27 ans n’exclut pas de rentrer en Argentine. Interrogé par TNT Sports, le gardien montpelliérain a fait part de son envie de défendre les couleurs de Boca Juniors.

« Le rêve de ma mère est de me voir jouer à la Bombonera (le stade de Boca, ndlr), c’est pourquoi je n’écarte pas cette possibilité. Il est évident que j’apprécierais de jouer à Boca, c’est la plus grande équipe d’Argentine et ma famille et mes amis sont là-bas », a confié Geronimo Rulli. Reste maintenant à savoir si ce retour se fera dans les prochains mois.

Le portier est encore sous contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2022. De même, Estadio Deportivo révélait récemment qu’il était sur les tablettes du FC Séville. Comme quoi l’heure n’est peut-être pas encore à un retour à la maison pour le natif de La Plata.