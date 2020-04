Ligue 1 : Vers une décision radicale pour le mercato estival ?

La crise sanitaire a chamboulé toutes les prévisions et les dates initiales du mercato estival de Ligue 1 n’y échapperont pas. Selon les informations de RMC Sport, le championnat de France court vers un mercato estival raccourci.

Ligue 1 : un mercato estival raccourci ?

La Ligue de Football Professionnel a réfléchi à plusieurs dates pour une reprise de la Ligue 1, suspendue jusqu’à nouvel ordre à cause de la pandémie de covid-19. Une des dates avancées par la LFP, c'est le 18 juin prochain. Dans ce cas de figure, le championnat se terminerait vers la fin du mois de juillet. Le mercato estival commencerait alors le 26 juillet et finirait fin septembre. Le nouveau championnat de Ligue 1 aura déjà démarré depuis 4 journées. Si cette proposition est acceptée, le mercato estival durera alors 2 mois, et non 3 mois comme à son habitude.

De graves conséquences pour le championnat ?

Un mercato estival raccourci pourrait avoir des conséquences pour la Ligue 1. En pleine crise économique généralisée, les clubs pourraient manquer d’argent au moment de procéder aux transferts. Aussi, un décalage avec les autres championnats européens, et particulièrement la Premier League qui est le plus gros bailleur de fonds sur le marché des transferts, n'est pas souhaité.