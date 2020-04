OL Mercato : Une nouvelle signature officialisée à Lyon !

L’OL n’a pas attendu la fin de la crise de Covid-19 pour se renforcer. Le club a informé d’une nouvelle signature ce jeudi 16 avril.

L'OL offre un premier contrat pro à un joueur formé au club

L’OL a trouvé un accord avec un jeune ailier en pleine pandémie de coronavirus. Yaya Soumaré, 19 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec Lyon pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2023.

À cause du confinement imposé par le Covid-19, le néo-pro a paraphé les documents relatifs à son contrat chez lui, et non dans les bureaux du Groupama Stadium comme c’est le cas en temps normal. Yaya Soumaré ne cache pas sa joie de franchir un palier à l’OL, son club formateur.

Yaya Soumaré se réjouit de sa signature à Lyon

« C’est une très grande fierté de signer mon premier contrat pro dans mon club formateur, le club de ma ville. C’est la concrétisation de plusieurs années de travail, mais le plus dur reste à venir », a-t-il exprimé. « Mes objectifs sont de progresser à l’entraînement avec le groupe professionnel et jouer quelques matchs. À moyen terme, c’est de m’imposer dans le groupe professionnel … », a déclaré l’ex-international U19 Tricolore.