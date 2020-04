ASSE : Stéphane Ruffier, Claude Puel va-t-il le rappeler ou pas ?

Stéphane Ruffier est mis à l’écart par Claude Puel, entraineur de l’ASSE, depuis la mi-février. Interrogé sur une possible réintégration du gardien de but, le célèbre rappeur stéphanois MC Pampille n’en est pas sûr.

Stéphane Ruffier : Gros doute de MC Pampille sur son retour

Claude Puel va-t-il gracier Stéphane Ruffier si la saison reprenait ? Aucune certitude, vu que les rapports entre le coach et le portier se sont détériorés à cause de la déclaration incendiaire de l’agent du joueur. Le gardien de but a perdu sa place de titulaire au profit de Jessy Moulin depuis la défaite contre Brest le 16 février 2020. MC Pampille n’envisage pas un retour en grâce de Stéphane Ruffier.

« Vous pensez que Ruffier rejouera en Vert ? J’en doute », a-t-il répondu à But Football Club. D’après l’artiste fan de l’ASSE, le gardien de but de 33 ans « n’en a plus envie ». « Après les attaques de l’agent, ça m’étonnerait que Claude Puel remette Stéphane Ruffier », a estimé le rappeur natif de Saint-Étienne.

Le rappeur fan de l'ASSE aime bien Jessy Moulin

Pour finir, MC Pampille n'a pas caché son admiration pour Jessy Moulin, en déclarant qu'il « l’aime personnellement ». « Cela fait des années que Jessy est là. Il n’a jamais fait de vagues et à chaque fois qu’il a joué, il a répondu présent. Il fait son boulot. Il est toujours déterminé, il y va à fond, alors que Stéphane Ruffier, des fois, on dirait qu’il n’a pas envie... », a fait remarquer la star stéphanoise.