Covid-19 : La FFF arrête définitivement les championnats amateurs

Face à la persistance du Covid-19, la première décision forte de la FFF est tombée. La Fédération Française a mis un terme à tous les championnats amateurs pour la saison 2019-2020, sauf le National 1 et la D1 féminine.

À cause du Covid-19, les compétitions amateurs ne reprendront pas !

« Le Comité exécutif de la FFF, réuni ce jour (16 avril), a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) », a communiqué la Fédération Française de Football.

Rappelons que le président Noël Le Graët, avait annoncé la suspension de l’ensemble des compétitions organisées par la FFF, le 13 mars 2020. Une décision prise à la suite de l’annonce par le président de la République, des mesures sanitaires de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Noël Le Graët justifie la décision de la FFF

« La FFF espérait une reprise des compétitions tant le rôle social du football est essentiel. Mais à la lumière des dernières annonces du président de la République, le lundi 13 avril, prolongeant les mesures sanitaires de confinement jusqu’au 11 mai, cette possibilité de reprise raisonnable des activités n’est plus possible », a justifié Noël Le Graët.