LOSC : Everton proche d’un accord pour le transfert de Gabriel ?

Le LOSC négocie le transfert de Gabriel. En concurrence avec Chelsea ou encore le PSG, Everton serait prêt à sortir le chéquier pour le défenseur de Lille OSC.

LOSC : Gabriel sur le point de signer à Everton ?

Le président du LOSC pourrait encore s'en mettre plein les poches cet été, malgré la crise de coronavirus. La saison dernière, Gérard Lopez avait touché 143 M€, avec les ventes de Nicolas Pépé (80 M€), Rafael Leao (23 M€), Thiago Mendes (22 M€), Youssouf Koné (9 M€) et Anwar El Ghazi (9 M€).

Cet été, deux joueurs très en vue du club nordiste sont fortement courtisés. Il s’agit du buteur Victor Osimhen et de l’arrière central Gabriel. Le dernier est sur la liste de Chelsea, mais aussi du PSG qui cherche un remplaçant à Thiago Silva (35 ans) en fin de contrat. Le Brésilien est surtout la priorité de Carlo Ancelotti, le manager d’Everton.

Gabriel transféré à Everton pour 34 M€ ?

Selon les informations de The Guardian, le club basé à Liverpool est à fond sur le défenseur de 22 ans. La source croit savoir que les négociations entre les dirigeants des Toffees et leurs homologues des Dogues sont bien avancées, et que les parties seraient sur le point de trouver un accord. D’après le média britannique, Everton pourrait boucler le transfert de Gabriel avec une enveloppe estimée à 34 M€.

Au LOSC depuis janvier 2017, Gabriel est lié au club jusqu’en juin 2023.