Coronavirus : FC Lorient, Pélissier déclare la « saison morte »

À cause de la pandémie de coronavirus, les championnats sont suspendus depuis un mois. Christophe Pélissier, coach du FC Lorient, évoque une saison morte.

Coronavirus : Impossible de jouer en respectant les gestes barrières

Le FC Lorient est Leader de la Ligue 2 avant l’arrêt causé par la propagation du coronavirus. Il reste 10 journées pour boucler la compétition. Mais Christophe Pélissier se pose de nombreuses questions sur une éventuelle reprise des championnats professionnels.

« Entre entraîneurs, on se pose des questions comme tout le monde. Comment peut-on exercer sa profession en respectant toutes les conditions sanitaires requises ? Au football, on fait comment pour être à 30 dans un vestiaire, entre les joueurs, le staff technique et médical… ? Comment garder la distanciation ? Et lors d’un match, on va rester à un mètre de l’adversaire ? » s’est interrogé le technicien des Merlus, dans Le Télégramme.

Avec les mesures barrières contre le coronavirus, Christophe Pélissier déclare que « ça lui paraît très très difficile pour le moment » de parler de reprise de la Ligue 1 et la Ligue 2. « Honnêtement, pour moi, la saison est morte. J’ai vraiment des doutes sur cette fin de championnat telle qu’elle est décidée pour l’instant », a confié Christophe Pélissier.

Christophe Pélissier prévient contre « la casse »

« Jouer tous les trois jours durant un mois et demi, après trois mois d’arrêt, ça ne s’improvise pas. Il y aura de la casse », a-t-il prévenu en conclusion.