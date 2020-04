OGC Nice : Patrick Vieira en soutien aux Ehpads de Nice

Patrick Vieira, entraîneur de l’OGC Nice, a décidé de participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus en faisant un don qui a été salué par le maire de Nice.

Patrick Vieira remercié par le maire de Nice

L’entraîneur de l’OGC Nice a offert 250 tablettes numériques aux 250 résidents des Ehpad publics de la ville de Nice. Ces 250 tablettes offertes par le patron du banc de l’OGC Nice sont destinées à permettre aux personnes âgées de ces 4 établissements de ne pas se sentir seules et de rester en contact avec leurs familles en ces temps de confinement.

Le don du champion du monde 1998 a suscité des commentaires du maire de Nice. Dans des propos rapportés par Foot Mercato, Christian Estrosi a d’abord déclaré que tout « acte de bienveillance de chaque personne mobilisée est précieux pour nos publics les plus fragiles ». Le maire a ensuite évoqué la force de la solidarité face à la crise sanitaire et remercié « Patrick Vieira et l’OGC Nice pour leur générosité ». Enfin, l'édile a expliqué que le don du technicien de 43 ans permettra de « maintenir le contact avec les familles et limiter l’isolement de nos aînés pendant la période de confinement ».