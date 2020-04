Barça : Liga, Sergio Busquets affiche un doute pour la reprise

Leader de Liga avec le FC Barcelone, Sergio Busquets n’est pas certain d’aller au bout de la saison. Le championnat à l’arrêt, le milieu de terrain du Barça doute que la compétition puisse reprendre dans de bonnes conditions.

Sergio Busquets pessimiste pour la fin de la Liga

Avec la pandémie de coronavirus, l’issue du duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid est incertaine. Avant la suspension de la Liga, les deux géants espagnols étaient à la lutte pour le titre. Les Blaugranas devançaient leurs rivaux madrilènes de deux points. Mais avec la compétition à l’arrêt, les incertitudes planent pour la reprise. Sergio Busquets est pessimiste pour la suite.

Le milieu de terrain du Barça n’est pas certain d’aller au bout du duel contre l’ennemi madrilène. « Je ne pense pas que ce soit possible (…) Au début, je voulais voir comment cela avait évolué et maintenant il semble que nous ayons atteint le sommet », a confié Sergio Busquets sur la Cadena COPE.

Pour Sergio Busquets, la véritable difficulté se situera au niveau des déplacements. « Je pense qu'il sera difficile de reprendre à cause des voyages, de réunir tout le monde. Ce sera le problème », a poursuivi le milieu du FC Barcelone. Contrairement à Busquets, Quique Setién s’est montré optimiste pour la reprise.

Le coach du Barça veut surtout mériter son titre de champion d’Espagne. Quique Setién ne voudrait pas être sacré champion d’Espagne sur tapis vert. « J'aimerais jouer et être champion en jouant, c'est évident », a déclaré le coach des Blaugranas sur TV3.