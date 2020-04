Covid-19 : UEFA, 2 réunions décisives fixées la semaine prochaine

Pour évoquer la question de la reprise des compétitions suspendues en mars en raison du Covid-19, l’UEFA annonce deux rencontres la semaine prochaine.

Covid-19 : Le comité exécutif de l’UEFA se réunit le 23 avril

L’UEFA a annoncé une réunion avec les secrétaires généraux des 55 associations membres de l'Union, le mardi 21 avril. À cause du Covid-19, l’instance du football européen et les représentants des associations se réuniront par visioconférence. Cette réunion a pour but d’examiner « les développements qui concernent les compétitions nationales et les compétitions européennes », selon les précisions de l’UEFA.

Après la « séance d’information » de mardi, « le comité exécutif de l’UEFA se réunira par visioconférence, le jeudi 23 avril, pour faire le point de la situation et discuter des derniers développements concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le football européen ». D’après la structure dirigée par Aleksander Ceferin, de « plus amples informations seront communiquées, si nécessaire, après la séance du comité exécutif ».

Selon L’Équipe, « une autre réunion entre l’UEFA, l’Association Européenne des Clubs (ECA) et des représentants des Ligues organisatrices des grands championnats nationaux était déjà prévue pour le mercredi 22 avril ». Des résolutions décisives sur la fin de la saison 2019-2020 sont donc attendues à l'issue de ces trois concertations consécutives.