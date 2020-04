AS Monaco Mercato : Robert Moreno vise un prodige brésilien

L’AS Monaco veut se renforcer cet été. Pour le poste de défenseur central, les recruteurs monégasques auraient coché le nom de Bruno Fuchs, jeune joueur de l’International Porto Alegre, au Brésil.

Bruno Fuchs dans le viseur de l’AS Monaco ?

L’AS Monaco a vécu une saison très compliquée à cause de sa défense passoire. Pour corriger cette insuffisance, l'entraîneur Robert Moreno souhaiterait signer Bruno Fuchs la saison prochaine. Agé de 21 ans, le défenseur central de l’International Porto Alegre occupe désormais une place de choix sur la liste des cibles estivales du club de la Principauté, à en croire Globo Esporte. Aligné 10 fois en championnat la saison dernière et 4 fois en Copa Libertadores cette saison, le prodige brésilien est estimé à 10 millions d’euros. Un prix qui ne devrait pas faire reculer l’AS Monaco.

L’Inter Milan et Arsenal également dans le coup

Les difficultés pourraient venir d’ailleurs. Selon le média brésilien, l’Inter Milan et Arsenal sont également désireux d’écourter le contrat de Bruno Fuchs, valable jusqu’au 31 décembre 2023. Deux autres concurrents de poids qui ne reculeront pas devant les 10 millions d'euros estimés pour la pépite de l’International Porto Alegre.

Entre l’intérêt de l’Inter Milan et celui d’Arsenal, l’AS Monaco devra sortir le grand jeu pour espérer rafler la mise.