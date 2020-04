OM : Crise économique, excellente nouvelle pour Marseille

Les clubs de Ligue 1 ne reçoivent quasiment plus d’argent à cause de la suspension du championnat. Mais à l’Olympique de Marseille, certaines recettes sont toujours versées.

OM : tous les sponsors maintiennent leur partenariat

Le championnat suspendu jusqu’à nouvel ordre à cause de la pandémie de coronavirus, les diffuseurs de Ligue 1 (Canal+ et BeIN Sports) ont refusé de payer les droits TV le 5 avril dernier. Cette décision est un véritable coup dur pour les clubs de Ligue 1, dont l’OM, car les droits TV sont les plus grosses recettes des clubs.

Mais tout n’est pas perdu pour l’Olympique de Marseille. En effet, les sponsors, qui sont les deuxièmes plus gros fournisseurs de recettes après les droits TV, n’ont pas fermé le robinet. Malgré la suspension du championnat, les sponsors de l’OM ont décidé de continuer à verser les recettes au club, pour l’instant. C’est ce que ces sponsors ont expliqué au quotidien régional La Provence.

Il s’agit des principaux sponsors Puma, Uber Eats et Orange, ainsi que des marques secondaires, à savoir Parions Sport, Iqoniq et Boulanger, qui ont également décidé de payer les recettes à l’OM malgré l’interruption du championnat.