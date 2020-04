AS Monaco Mercato : Keita Baldé fait un appel du pied au Barça

Après l'Italie et la France, Keita Baldé, attaquant de l’AS Monaco, est favorable à une nouvelle aventure. Il souhaite jouer dans un nouveau championnat et n'écarte pas un retour au FC Barcelone.

AS Monaco : Keita Baldé veut découvrir la Liga

Le N°14 de l’AS Monaco, Keita Baldé, a été formé à la Masia au FC Barcelone de 2004 à 2011, mais il n’a jamais joué en Liga. Il a rejoint le centre de formation de la Lazio Rome et y a parachevé sa formation. Il a ensuite fait ses débuts professionnels avec le club de la capitale italienne en 2013.

Après quatre saisons consécutives en Serie A, l’international sénégalais a signé à l’AS Monaco en août 2017 pour se voir prêté à l’Inter Milan avec une option d'achat d'environ 34 M€, au bout d'une saison seulement en Ligue 1. Mais son retour en Italie n'avait pas été concluant car l’option d’achat qui accompagnait son contrat n’a pas été levée par les Nerazzurri.

Revenu dans la Principauté l’été dernier, le joueur de 25 ans se tient prêt à repartir. Et il a une destination privilégiée. Le natif d’Arbucies (Espagne) veut jouer en Liga. « Retourner en Espagne est l’un de mes désirs. C’est une Ligue qui me manque pour en profiter », a-t-il confié à AS.

Keita Baldé espère revenir un jour au Barça où il garde de « très bons souvenirs ». Pourquoi pas « quand Gérard Piqué sera le président. »