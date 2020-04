Tottenham, Chelsea : José Mourinho proche de Liverpool

Dans un nouveau livre sur José Mourinho, Jorge Baidek révèle que le technicien portugais aurait pu s’engager avec Liverpool avant sa signature à Chelsea, il y a 16 ans.

Mourinho piqué par Chelsea devant la porte de Liverpool

José Mourinho a débarqué en Angleterre en 2004. Il a signé à Chelsea en provenance du FC Porto avec lequel il venait de remporter la Ligue des Champions. Mais il aurait pu s’engager à Liverpool, club avec lequel il avait un accord selon le témoignage de Jorge Baidek, ancien conseiller du Special One.

« José Mourinho aurait dû aller à Liverpool. Rick Parry (alors PDG des Reds) était en charge des transferts et nous avions un accord. Ils nous ont demandé d'attendre 15 jours, car Gérard Houllier était toujours le manager des Reds », a révélé l’ancien proche du coach de Tottenham.

Selon les indiscrétions dévoilées dans l’ouvrage intitulé : ''Mourinho : Behind the Special One, de l'origine à la gloire'', Chelsea a fait parvenir une offre plus conséquence que celle de Liverpool au coach, par l’entremise de l'agent Jorge Mendes. Ce dernier n’était pourtant pas encore le représentant de son compatriote entraineur, mais il venait de changer sa trajectoire.

Abramovitch a sorti le chéquier pour détourner Mourinho

La suite a été conclue par Roman Abramovitch, le nouveau propriétaire de Chelsea. Il a eu deux rendez-vous avec '' Le Mou'', afin de finaliser son transfert. Le premier, avant la demi-finale de la Ligue des Champions et le deuxième, à Monaco, sur le yacht du milliardaire russe, après le sacre de Porto en finale.