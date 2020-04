Ex- PSG, OL, ASSE Mercato : Clap de fin pour Jérémy Clément

Avec l’arrêt des compétitions de football amateur, Jérémy Clément a décidé de ranger ses crampons. Formé à l’OL, le milieu de terrain passé par le PSG, l’ASSE ou encore les Glasgow Rangers évoluait au FC Bourgoin-Jallieu (National 3).

Jérémy Clément met un terme à sa carrière

L’arrêt des championnats amateurs sonne le glas pour Jérémy Clément. Dans un entretien au Dauphiné Libéré, le milieu de terrain de 35 ans a annoncé la fin de sa carrière. Le joueur formé à l’OL avait rejoint le FC Bourgoin-Jallieu, club de National 3, l’été dernier. Il n’aura pas le temps de savourer une dernière saison comme il l’entendait.

« Il est temps pour moi d’arrêter le terrain. Je veux rester dans le foot mais me consacrer à d’autres choses. Avec l’arrêt des compétitions, logique, en raison du coronavirus, c’est vrai que j’ai comme un goût d’inachevé », a lâché Jérémy Clément qui a également défendu le maillot du PSG (2007-2011).

Futur coach ou consultant

Néo retraité, Jérémy Clément est déjà fixé sur son avenir. Il souhaite rester dans le monde du foot. Il rêve d’une reconversion comme entraîneur, même s’il avoue être tenté par les médias. « Pour la suite, j’ai envie d’entraîner, de rester au FCBJ, en me rapprochant du groupe seniors, tout en continuant à passer mes diplômes. Et une activité de consultant me tente bien également », a confié le natif de Béziers.

Jérémy Clément a remporté tous les trophées nationaux avec l’OL, le PSG et l’ASSE. En club, il lui manque juste un titre européen.