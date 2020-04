OL : Crise, Jean-Michel Aulas annonce une sale nouvelle

Malgré sa bonne santé financière, l’OL est également frappé par l’arrêt des compétitions à cause du coronavirus. Jean-Michel Aulas a annoncé d’énormes pertes d’argent lors de ces dernières semaines.

Jean-Michel Aulas annonce de grosses pertes pour l’OL

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à l’OL. Alors que le club vient de perdre Florian Maurice, désormais au Stade Rennais, Jean-Michel Aulas se prépare au pire. Vendredi, le président de l’Olympique Lyonnais a confirmé les difficultés de son club. Lyon va enregistrer d’énormes pertes financières à cause de la suspension des compétitions.

« Notre chiffre d’affaires est arrêté depuis le 11 mars. On était parti pour faire jusqu’à 360M€ sur l’année, on sait d’ores et déjà qu’on ne les fera pas. Nous aurons des pertes potentiellement importantes », a annoncé Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès. Face à la crise, le dirigeant lyonnais a indiqué que l'Olympique Lyonnais avait fait appel à des bailleurs de fonds locaux.

L’OL sollicitera-t-il l'aide de l’État ?

« On a immédiatement saisi nos banques pour nous aider », a fait savoir le président lyonnais Jean-Michel Aulas. Il dit aussi suivre les recommandations de la FFF. Noël Le Graët, le président de la Fédération invitait les clubs à recourir à des prêts garantis (à 90%) par l’État français. Une solution également préconisée par Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims.

L’Équipe révélait que quelques clubs de l’élite et de Ligue 2 bénéficiaient déjà de ce coup de pouce.