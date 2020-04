Stade Rennais Mercato : Camavinga devrait rejoindre le Real

L’avenir d’Eduardo Camavinga ne devrait pas tarder à s’écrire au Real Madrid. La révélation de la saison du Stade Rennais est poussée vers le club espagnol qui fait le nécessaire en coulisse pour l’enrôler.

Camavinga peut-il encore rester au Stade Rennais ?

Pour Julien Stéphan, l’entraîneur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga doit rester encore une saison au club breton pour permettre à son talent d’arriver en maturation. Même s’il croit son joueur déjà capable de jouer pour un grand club européen, notamment son courtisant le Real Madrid, le coach rennais aimerait le garder encore un peu avant l’acceptation par le club du chèque en préparation au Real Madrid.

Ces beaux et sages conseils de l’entraîneur du club breton ne devraient pas être entendus puisqu’Eduardo Camavinga devrait faire le grand saut vers le Real Madrid dès la fin de cette saison. Le club espagnol est à la recherche d’un remplaçant de Casemiro et pense fortement que le jeune joueur de 17 ans a tout le bagage nécessaire pour le remplacer. Son nom est donc marqué en rouge vif sur la liste des dirigeants pour le mercato de la fin de saison, selon As.

Même si les merengues pensent aussi à recruter N’Golo Kanté de Chelsea, l’intérêt pour le joueur du Stade Rennais serait plus prononcé à cause de son prix jugé moins important que celui du champion du monde.

En effet, l’international français, plus expérimenté, est estimé à 80 millions d’euros alors que le jeune prodige rennais ne coutera qu’une quarantaine de millions d’euros. Si la famille du Franco-Angolais hésitait encore à envisager sérieusement son départ de Rennes, le sondage de France Football sur son avenir aurait fait bouger les lignes. 67% des personnes interrogées ont estimé qu’Eduardo Camavinga doit quitter Rennes et faire le saut à un niveau supérieur, vers la Liga par exemple.