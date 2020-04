FC Barcelone : Joan Laporta veut effacer les traces de Bartomeu

L’élection de juin 2021 pour la présidence du FC Barcelone pourrait bien opposer Josep Maria Bartomeu ou son candidat à Joan Laporta. L’ancien président du Barça prépare sa candidature contre l’actuel dirigeant du club espagnol.

Barcelone : Joan Laporta veut faire mieux que Bartomeu

Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010, veut remettre le couvert. Il a affirmé dans une interview à Gol, vouloir diriger à nouveau l’écurie catalane, présentement dans une situation financière peu reluisante à son gout. Il se dit passionné par son nouveau projet de diriger FC Barcelone.

L'espagnol de 57 ans a déclaré à propos de sa candidature : « C’est un projet qui me passionne, que je garde en tête. Je rassemble des personnes et des professionnels en qui j'ai confiance, car il faut bien réfléchir à comment inverser la situation financière du club ».

Toujours selon lui, « Le club est dans une situation très précaire en ce moment ». Même si le chiffre d'affaires généré par le FC Barcelone dépasse les 700 millions d’euros, il accepte mal le fait que le club soit pratiquement endetté à la même hauteur. Joan Laporta veut donc présenter un projet qui permettra de régler la situation financière du Barça.

« Je dois présenter une proposition crédible et réalisable. C'est inquiétant et nous devons réaliser un projet sportif qui excite et améliore ce qui se passe actuellement et améliore l'image institutionnelle du Barça », a-t-il confié avant d’ajouter : « Je suis excité, mais je déciderai à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine."

En Espagne, les propos de Joan Laporta trahissent mal sa décision déjà arrêtée de candidater à la présidence du FC Barcelone.