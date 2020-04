ASSE : Pour Xavier Thuilot, le foot ne pense pas qu'au fric 

Xavier Thuilot, directeur général de l’ASSE, s’est prononcé sur une reprise de la Ligue 1, suspendue jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Le responsable de l’AS Saint-Etienne estime qu’une reprise n’est pas possible sans une garantie importante pour les acteurs principaux du football.

Xavier Thuilot privilègie la santé des salariés et des joueurs

La LFP envisage plusieurs options pour sauver la saison. Mais la réalité du moment, c’est la pandémie de covid-19 qui n’est pas encore maîtrisée. Alors quelle que soit l’option choisie, Xavier Thuilot se montrera très vigilant sur un détail important. Dans les colonnes de L’Equipe ce samedi, le directeur général de l’AS Saint-Etienne a insisté sur « cet impératif absolu qu’est la santé » des salariés et des joueurs avant toute reprise. Pour le responsable stéphanois, il ne faut pas parler de reprise tant que le coronavirus menace.

Xavier Thuilot déclare poser cette condition pour prouver que le football ne pense pas qu’à l’argent, comme on le croit généralement, car vouloir reprendre la saison tandis que le covid-19 n’est pas encore vaincu, c’est donner une belle occasion de « dire que le foot ne pense qu’au fric, ce qui n’est pas du tout la réalité de nos échanges entre clubs ».