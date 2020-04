Manchester City : Covid-19, De Bruyne et sa famille contaminés ?

Kevin De Bruyne ne comprend pas très bien ce qui s’est passé, mais le joueur de Manchester City pense que lui et sa famille ont pu être atteints par le coronavirus.

De Bruyne n’exclut pas une contamination par le coronavirus

L’Angleterre n’est pas épargnée par la pandémie de coronavirus. Kevin De Bruyne et sa famille, confinés à Manchester, sont tombés malades au début du confinement. Le milieu de terrain de Manchester City pense qu’ils ont probablement été touchés par cette maladie. Mais l’international belge n’est pas sûr qu’il s’agissait vraiment du covid-19.

« Au début du confinement, ma famille a été malade pendant huit ou neuf jours. Cela a commencé avec mon petit garçon, puis mon grand garçon et enfin ma femme, mais je ne sais pas si nous avions [le coronavirus] ou non », a raconté le joueur de 28 ans à Sky Sports.

Plus de peur que de mal. Kevin De Bruyne et sa famille ont été guéris sans même avoir été testés. « Heureusement, nous en sommes sortis et les deux ou trois dernières semaines ont été très bonnes et nous avons trouvé une routine et tout, donc nous allons bien », s’est félicité le protégé de l’entraîneur Pep Guardiola.