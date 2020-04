ASSE Mercato : Saïd Arab confirme l’intérêt de Saint-Étienne

L’ASSE a tenté de recruter Saïd Arab lors du dernier mercato hivernal. Le milieu de terrain du Red Star confirme l'information lors d'un entretien accordé au site DZfoot.

ASSE : Saïd Arab avoue des négociations avec Saint-Étienne

Saïd Arab est resté au Red Star après le mercato de janvier. Il avait pourtant été approché par l’ASSE en vue d’un transfert l'hiver dernier. Selon ses affirmations, il y a bien eu des discussions entre ses représentants et la direction de l'As Saint-Étienne. D'après lui, il ne fallait « pas se précipiter » pour quitter le club de National.

« Il me restait 6 mois de contrat et j’avais un objectif avec Red Star (la montée). J’aime beaucoup ce club. Au début, je ne calculais pas trop l’intérêt de l'As Saint-Étienne, mais après ça a fait beaucoup de bruit et j’ai parlé avec mon agent, surtout que c’est le coach (de l’ASSE, NDLR) qui te demande. Cela prouve que tu as sa confiance, c’était du sérieux », a expliqué Saïd Arab.

L'attaquant ne s'inquiete pas pour son avenir !

Ce dernier poursuit donc sa progression au sein du club de la banlieue parisienne, sans trop se préoccuper de son avenir. « J’étais content, mais pour moi ce n’est pas une finalité, je continue de bosser et peut-être que je vais partir à Saint-Étienne ou rester ici… », a déclaré le joueur de 19 ans.