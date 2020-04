OL : Reprise, Aulas dévoile le protocole sanitaire de Lyon

L’OL prépare la reprise des entrainements dès que le déconfinement sera possible. Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur sur les mesures préventives contre le Covid-19 arrêtées à Lyon.

OL a pris des mesures en vue de la reprise des entrainements

L’OL a élaboré une stratégie pour la reprise des entrainements à la fin du confinement prévue le 11 mai. Jean-Michel Aulas a expliqué dans Le Progrès, comment les équipes masculine, féminine, et le personnel vont reprendre leurs activités, tout en se préservant du Covid-19.

Le dirigeant a fait savoir qu’un protocole sanitaire sera mis en place avant de reprendre le chemin du centre d’entrainement. « On a commandé 2 000 tests sérologiques pour pouvoir tester tous ceux qui vont reprendre le travail, sportifs et salariés, dès le premier jour », a informé le président de l’OL. « On est censé mettre en place des entrainements qui s’inspirent des règles de tout le monde..., donc avec distanciation », a insisté le dirigeant.

Jean-Michel Aulas assure que « joueurs et joueuses seront testés tous les jours, pour s’assurer qu’il n’y a pas eu contamination en dehors du centre d’entrainement », étant donné qu’ils vont rentrer chez eux après chaque séance d'entrainement.

Aulas inquiet pour la forme des joueurs après le confinement

Pour finir, le patron de l’OL n’a pas caché son inquiétude sur la forme des joueurs, après le confinement. « On s’interroge aussi sur les capacités physiques et psychologiques à faire face à cette durée de deux mois de confinement. Il y a pas mal d’appréhension », a exprimé Jean-Michel Aulas.