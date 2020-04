OM : Confinement, le club vole au secours des femmes battues

L’OM a encore fait un beau geste en ces temps de confinement à cause de la pandémie de coronavirus. Cette fois, l’Olympique de Marseille a décidé d’ouvrir le centre Robert Louis-Dreyfus pour l’hébergement de certaines femmes victimes de violences conjugales.

OM : le centre d'entraînement héberge des femmes battues

Le confinement a été décidé par le gouvernement pour lutter contre une aggravation de la pandémie de coronavirus. Mais l’un des effets négatifs de cette mesure, c’est l’augmentation du nombre de femmes victimes de violences conjugales. Or, les hôtels et les centres d’hébergement destinés à accueillir ces femmes battues sont bondés à cause du confinement.

Face à ce problème de société, l’OM a décidé de faire un geste. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont décidé, depuis une semaine, d’ouvrir les portes du centre Robert Louis-Dreyfus pour héberger une vingtaine de femmes de l’association SOS Femmes 13. 44 lits ont été mis à disposition de ces femmes battues et les salariés de l’OM ont offert des jouets, des vêtements et des livres aux enfants de ces femmes.

De quoi soulager ces femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants en détresse, en plein confinement.