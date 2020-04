OM : Un homme d'affaires français prêt à racheter le club ?

Jacques-Henri Eyraud a rapidement éteint les dernières rumeurs d'une vente de l’OM. Mais cela n’a pas empêché RMC Sport d’évoquer le sujet avec Mourad Boudjellal, ancien président de l'équipe de rugby RC Toulon.

OM : Mourad Boudjellal pas en mesure de racheter le club

Après 15 ans de bons et loyaux services à la tête du RC Toulon, Mourad Boudjellal s’est retiré au profit de Bernard Lemaitre. Mais l’homme d’affaires français n’a pas l’intention de s’éloigner définitivement du sport. Le Varois voudrait désormais relever un nouveau défi sportif, notamment en rachetant un club de football. Grand supporter de l'Olympique de Marseille, c'est à ce club que pensent certains à l'évocation d'une possible vente de l'OM.

« L’OM ? Non, c’est un peu cher. Il y a le prix et il y a aussi ce qu’il faut mettre pour combler le déficit. Le mec qui rachète l’OM, je ne vous dis pas ce qu’il mise ! », a répondu Mourad Boudjellal.

En revanche, l'homme d'affaires se verrait bien racheter le SC Toulon et il est même déjà en négociations avec les actuels propriétaires du club. Il souhaite boucler rapidement le projet de rachat de cette formation de National 2. « Concernant le Sporting de Toulon, on discute grâce à Whastapp et Zoom. Je ne dis pas que l’on est d’accord, mais on n'est moins pas d’accord qu’il y a quelques temps. Pour le moment le club est en nationale. Ils devraient descendre normalement, mais on ne sait pas trop ce qu’il va se passer dans le foot. Je crois qu’il est vraiment temps que j’arrive », a-t-il expliqué à la radio sportive.