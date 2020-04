FC Nantes : Reprise de la Ligue 1, Waldemar Kita est catégorique

Le président du FC Nantes a fait connaitre son opinion sur la reprise de la Ligue 1 et les autres compétitions. Waldemar Kita estime que la vie doit reprendre, malgré le Covid-19.

FC Nantes : Kita favorable à la reprise de la Ligue 1

Le patron du FC Nantes avait été l’un des premiers dirigeants à annoncer une possible reprise des entrainements, en confinant les joueurs dans leur centre d’entrainement. Depuis que la date du 11 mai a été fixée en vue du déconfinement, Waldemar Kita est renforcé dans son idée sur le retour du football, tout en respectant les mesures sanitaires.

« Même si ça n’est que dans un ou deux mois, j’estime désormais qu’il est temps que la vie reprenne », a-t-il déclaré dans Le Parisien. De l’avis de Waldemar Kita, il n’y a pas de raison que les footballeurs ne reprennent pas leur profession, alors que « certains vont devoir retourner au boulot… ».

« Pourquoi on obligerait un ouvrier à aller travailler et pas un footballeur qui, lui, sera entouré de toutes les précautions sanitaires nécessaires » ? s’est interrogé le dirigeant du FC Nantes, avant de faire la précision suivante : « Si je ne pensais qu’à l’économie, je me dirais qu’à cause des huis clos, je vais perdre beaucoup de recettes. Mais les matchs à huis clos sont indispensables dans un premier temps pour protéger les joueurs et nos spectateurs ».