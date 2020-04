OL - Juventus Turin : LdC, Aulas affiche son pessimisme

Vainqueur 1-0 à l’aller, l’OL doit se déplacer en Italie pour affronter la Juventus Turin lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, estime que ce match a très peu de chances d’être joué à cause de la pandémie mondiale de coronavirus.

Aulas ne croit pas à un match retour contre la Juventus

Les Lyonnais avaient battu les Turinois au match aller (1-0) au Groupama Stadium, mais la manche retour n’a pas pu être jouée car le coronavirus avait déjà commencé ses ravages. L’UEFA propose de reprendre la Ligue des Champions en août. L’Olympique Lyonnais devra donc se déplacer en Italie le moment venu et Jean-Michel Aulas ne croit pas que ce sera possible.

« Les décisions prises par l’UEFA sont de jouer du 3 au 29 août. Aura-t-on la possibilité de voyager en avion début août pour aller à Turin ? Il y a là aussi une grande crainte que ça ne puisse pas se faire comme ça a été décidé sur le plan domestique comme européen », s’est inquiété le président lyonnais dans Le Progrès.

Selon Jean-Michel Aulas, les obstacles à l’organisation de la manche retour entre la Juventus Turin et l’Olympique Lyonnais seront principalement liés à la fermeture des frontières. « En Espagne, au Portugal, les frontières sont fermées jusqu’à fin août, en Italie au 31 juillet, et en Angleterre encore plus loin », a rappelé le dirigeant rhodanien.