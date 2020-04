Montpellier Mercato : Damien Le Tallec affiche un choix fort

Damien Le Tallec est attaché au Montpelllier Hérault. Le milieu de terrain l’a encore démontré dans un sondage organisé sur les réseaux sociaux.

Damien Le Tallec ferme la porte à un départ de Montpellier

Sur les réseaux sociaux, Damien Le Tallec a voulu lever les doutes quant à son avenir en club. Si en sélection, il opte pour la Russie, le milieu de terrain ne se voit pas quitter le Montpellier Hérault. Sur Twitter, un sondage a été lancé pour savoir où pourrait atterrir le milieu du MHSC en cas de départ. Trois clubs russes étaient notamment proposés (CSKA, Lokomotiv et le Spartak) et un autre club dont l’identité devait être révélée en commentaires.

Damien Le Tallec a coupé court en répondant "le MHSC". Le natif de Poissy a toujours réitéré son envie de rester au Montpellier Hérault. Arrivé au club en 2018, le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2022. Il est devenu un élément essentiel du dispositif de Michel Der Zakarian.

Il a débuté l'ensemble des 28 rencontres de championnat cette saison et a joué 24 matches entièrement. Avec sa sortie, on peut dire que l’heure n’est pas encore à un retour en Russie pour le joueur. Celui-ci n’a connu qu’un seul club russe, le Mordovia Saransk entre juillet 2014 et janvier 2016.