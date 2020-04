PSG Mercato : Le prix de Kylian Mbappé tomberait à 40M€

Rêve ou réalité ? Pour l’eurodéputé Daniel Cohn-Bendit, le prix de Kylian Mbappé tombera de 200 millions d'euros à 40 millions d’euros après la crise économique que va engendrer la pandémie de coronavirus. L’avis du parlementaire est partagé en Espagne par Jaume Roures, le créateur de Mediapro.

Le prix de Kylian Mbappé et les salaires dans le foot indexés

La grave crise économique créée par la pandémie de COVID-19 va-t-elle permettre de réguler le systeme financier dans le monde du foot ? Ces dernières années, les coûts des transactions dans ce sport n’ont cessé de s’envoler. Pour Daniel Cohn-Bendit, l’après crise sera l’occasion de remettre de l’ordre dans ce sport. Il a fait savoir dans Ouest-France, que cette « crise va nettoyer l’irrationalité du sport professionnel » qui aura tout l’air d’avoir subit une « attaque nucléaire ». Sur les montants des transferts dans le football, il estime que « demain, Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d’euros et non plus 200 M€. »

Le parlementaire européen ajoute « aller encore plus loin sur un salary cap serait nécessaire » dans tous les clubs de football. Cette position de Daniel Cohn-Bendit est partagée en Espagne par Jaume Roures. Ce dernier a estimé sur ABC, qu'il n'y avait plus d'argent au Barça pour signer Neymar, « les transferts de 100 millions sont terminés », du moins pour un temps.

Une telle baisse de la valeur de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé sous-entend qu’il ne partira jamais du club...