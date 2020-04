OM : Crise économique, les pertes du Vélodrome sont énormes

Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus ne sont pas négligeables pour l’Orange Vélodrome, stade de l’OM. Laurent Colette, directeur général de l’Olympique de Marseille, a donné les détails du manque à gagner.

Coronavirus, un coup très dur pour le Vélodrome

Le Vélodrome est fermé depuis la suspension de la Ligue 1. Au niveau de la billetterie, c’est un manque à gagner pour l’OM. Mais les pertes ne s’arrêtent pas à la seule billetterie. Le stade de l’OM n’organisait pas que des matches de football, mais également des concerts et des congrès.

« Comme on n'est pas qu'un organisateur de matches de foot, l'impact économique n'est donc pas négligeable. Vous pouvez regarder le calendrier prévu pour avril, mai et juin ; il y avait un certain nombre de choses. On est paralysé », regrette Laurent Colette dans La Provence ce dimanche.

Mais le directeur général de l’OM esr optimiste face à cette situation inédite. Le Vélodrome reste attractif et des entreprises ont même déjà réservé le stade pour des événements prévus au cours des prochains mois.

« On a même eu... des demandes au cours des dernières semaines d'entreprises programmant des événements pour novembre ou février prochains. On reçoit encore des sollicitations pour avoir des devis et réserver des événements qui pourront se faire si tout va bien dans quelques mois. (...) Faire des réunions, des conventions ou des congrès à l'Orange Vélodrome peut faire partie de leur plan de relance », a confié le responsable marseillais.