Ligue 1 : Reprise, Eric Cantona pointe un danger à l'horizon

Eric Cantona n’est pas opposé à une reprise de la saison de Ligue 1. En revanche, l’ancien footballeur ne souhaite pas que le championnat reprenne dans des stades à huis-clos.

Eric Cantona favorable à une reprise de la Ligue 1

Les avis sur une reprise de la Ligue 1, suspendue jusqu’à une date indéterminée, sont partagés. Eric Cantona voudrait que la saison reprenne. Sur les antennes de RTL, l’ancien joueur de Manchester United a déclaré que cela le « réjouirait si on pouvait reprendre le football comme il était avant. Si on reprend le 17 juin parce qu'il n'y a plus de problème pour personne, c'est bien ».

Eric Cantona met en garde contre une reprise à huis-clos

Mais Eric Cantona est opposé à une reprise dans des stades vides. L’ancien Marseillais ne voudrait pas que le championnat reprenne rien que pour faire plaisir aux diffuseurs et préserver les droits TV. Il prévient qu’il ne faut pas « reprendre le foot pour reprendre le foot devant personne juste parce que les télévisions ont suspendu les paiements ». L'ancienne gloire des Mancuniens estime qu’ « un match à huis clos, ce n'est pas un match de football », car le public est « vraiment un 12e homme » qui galvanise les joueurs.