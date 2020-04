Equipe de France : L’OM fournisseur N°1 de légendes aux Bleus

Le site internet de L’Equipe a demandé aux internautes d’élire le onze type de l’équipe de France de tous les temps. Les internautes ont sorti une formation où l’OM apparaît comme le meilleur fournisseur de légendes à la sélection tricolore.

5 Marseillais dans le onze type de l’équipe de France

Quel est le onze type de l’équipe de France de tous les temps ? Pour les internautes, c’est une composition en 4-2-3-1 où tous les joueurs sont des champions du monde, sauf Michel Platini. Cette sélection est composée de Fabien Barthez, Lilian Thuram, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Kylian Mbappé, Michel Platini, Zinedine Zidane et Thierry Henry.

5 noms de cette formation ont défendu les couleurs de l’OM (Fabien Barthez, Laurent Blanc, Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Didier Deschamps). L’Olympique de Marseille est donc le club qui a fourni le plus de légendes à l’équipe de France, devant l’AS Monaco et ses 4 joueurs (Fabien Barthez, Lilian Thuram, Kylian MBappé, Thierry Henry). Bordeaux ferme le podium des pourvoyeurs de légendes à l’équipe de France avec 3 joueurs (Bixente Lizarazu, Didier Deschamps, Zinedine Zidane).

Le PSG, l'ogre de Ligue 1 depuis près d'une décennie, n'est représenté dans les joueurs de légende des Bleus que par Kylian Mbappé.