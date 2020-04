Amiens : Mathieu Bodmer contre la reprise des matchs de foot

Mathieu Bodmer, le milieu de terrain d’Amiensa livré sa position sur le débat concernant la reprise des championnats. Pour lui, la priorité du moment est tout sauf la reprise des compétitions.

Amiens : les vérités de Mathieu Bodmer sur la reprise des matchs

Le débat du moment est la reprise des différents championnats de football. De l’Angleterre à l’Italie et de l’Espagne à la France, les différents dirigeants planchent sur les solutions à trouver pour relancer les compétitions arrêtées par la pandémie de coronavirus. Interrogé par le quotidien Le Parisien, Mathieu Bodmer a indiqué qu’il avait la tête bien ailleurs que sur le football.

« Ça me paraît secondaire et déplacé », dit-il, de parler de la reprise des compétitions en pareille circonstance. Il a ajouté : « Le football me manque, c'est vrai, mais il y a d'autres choses bien plus prioritaires. »

Puisque chaque pays compte encore ses morts du COVID-19, Mathieu Bodmer estime que « le monde n'a pas besoin du sport et plus particulièrement du football, en ce moment, il a besoin de médecins et d'infirmières. Tant que le pays est en souffrance et déplore autant de décès, je ne vois pas l'intérêt de reprendre. »