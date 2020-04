Amiens Mercato : Le départ de deux joueurs déjà programmé ?

Dans une sortie médiaque, John Williams s’est prononcé sur le prochain mercato d’Amiens. Le directeur du recrutement du club picard s’attend notamment à deux ventes.

John Williams annonce des départs de l’Amiens SC

Comme lors du dernier mercato estival, Amiens devrait encore perdre des éléments lors de la fenêtre des transferts. C’est ce qu’à laisser entendre John Williams, le chef du recrutement du club picard. Pour le dirigeant, deux joueurs devraient rejoindre la Premier League lors du prochain mercato.

Selon John Williams, Serhou Guirassy et Nicholas Opoku devraient s’envoler Outre-Manche. « Cette année, c’est (Serhou) Guirassy et (Nicholas) Opoku qui devraient y aller », a déclaré le dirigeant amiénois à L’Equipe.

John Williams rappelle qu’aucun club de l’élite n’avait enregistré autant de départs vers l’Angleterre l’été dernier. « L’an dernier, personne n’a eu plus de joueurs que nous à être partis en Premier League », a-t-il souligné. Emil Krafth et Erik Pieters avaient quitté Amiens pour rejoindre respectivement Newcastle et Burnley.

S’agissant de Serhou Guirassy, il aurait pu quitter le club en janvier, mais le meilleur buteur d’ Amiens (9 buts) s’était résolu à finir la saison avec le 19e de Ligue 1. Recruté l’été dernier, l’attaquant de 24 ans est sous contrat jusqu’en 2022. Quant à Nicholas Opoku, il est arrivé en prêt en janvier. Le club picard dispose d’une option d’achat, mais avec la sortie de Williams, il n’est plus certain que le Ghanéen soit conservé.