Stade de Reims : Le but de Cafaro contre le PSG rapporte 11 800€

Mathieu Cafaro, milieu de terrain du Stade de Reims, a offert un chèque de 11 800 euros au CHU de la ville de Reims pour lutter contre la pandémie de coronavirus et le montant de cette somme n'est pas un hasard.

Un but pas comme les autres pour Mathieu Cafaro

Mathieu Cafaro avait marqué un but lors du match entre le Stade de Reims et le PSG la saison dernière. Le joueur de la formation champenoise estime que c’est le but le plus beau et le plus important de sa carrière. « Ce but était mon meilleur souvenir foot. C'est désormais le plus utile que j'ai marqué ! », a posté le natif de Saint-Doulchard sur son compte Twitter.

Ce but est à l’origine du don important que Mathieu Cafaro a fait au CHU de Reims pour lutter contre la pandémie de covid-19. En effet, le joueur de 23 ans avait demandé à ses fans de retweeter la vidéo de ce but en promettant qu’il ferait un don équivalent au nombre de retweets. « Surpris par cet énorme engouement mais surtout heureux de pouvoir aider celles et ceux qui se battent pour nous tous », s’est félicité l’ancien joueur du Toulouse FC.

Mathieu Cafaro est lié au club rémois jusqu'en juin 2022.