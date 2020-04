OM : Un deal du club avec le Milan AC contrarié par le COVID-19

Pour rentabiliser un peu plus l'exploitation du stade Vélodrome, l’OM avait en idée d’organiser un match de gala contre le Milan AC. Cette rencontre contrariée par le COVID-19 aurait permis aux dirigeant de réduire le poids financier de leur stade sur le club.

L'OM passe à côté d'un joli pactole à cause de la pandémie

Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont bataillé pour récupérer l'exploitation du stade Vélodrome et en faire "la maison de l'OM 365 jours par an". C’est chose faite depuis le 1er janvier 2019. Le club doit pour se faire verser 6 millions d'euros par an à la ville de Marseille, propriétaire du stade.

Pour rentabiliser son enceinte budgétivore, l’Olympique de Marseille réfléchissait à l’idée d’organiser un match de gala avec le Borussia Dortmund. C’est finalement le Milan AC qui aurait été retenu en interne, selon La Provence. Cette rencontre aurait permis au club de faire des recettes supplémentaires. Mais ce match de gala ne peut avoir lieu à cause de la pandémie de coronavirus qui a bouleversé le monde du foot.

L’Italie ayant été le premier pays d’Europe touché par cette pandémie de coronavirus, les différents championnats, dont la Serie A, ont été arrêtés. Toutes les compétitions françaises ont ensuite été suspendues. L’arrêt des compétitions dans chaque pays a chamboulé les programmes des différentes compétitions de foot, le match de gala OM - Milan AC ne peut donc plus se tenir.