Mercato RB Leipzig : Milot Rashica en ligne de mire

Annoncé aux 4 coins de l’Europe, Timo Werner devrait quitter Leipzig au prochain mercato. Pour le remplacer, le club de la Saxe aurait déjà trouvé son successeur en la personne de Milot Rashica.

Qui est Milot Rashica, la priorité du RB Leipzig ?

Alors que le Borussia Dortmund était en pole position pour recruter Milot Rashica, c’est finalement un autre club allemand qui devrait voir le joueur rallier ses rangs cet été. En effet, d’après les informations de Ruhr Nachrichten, les dirigeants de Leipzig seraient bien décidés à payer sa clause libératoire de 38 M€. Une opération qui pourrait se conclure très rapidement, au vu du montant du transfert et de la récente qualification de Leipzig en quart de finale de Ligue des Champions.

Joueur du Werder Brême depuis le 31 janvier 2018, l’international kosovar est lié au club allemand jusqu’au 30 juin 2022. Formé dans son pays d’origine, au KF Vushtrria, il rejoint le Vitesse Arnhem (Pays-Bas) l’été 2015 où il confirme avant de rejoindre l’Allemagne. Sous le maillot des verts et blancs, le virevoltant ailier de 23 ans a disputé 64 matchs, en inscrivant 23 buts et délivrant 11 passes décisives. Grand artisan de la 8ème place du Werder la saison passée, Rashica a prouvé qu’il s’est très bien acclimaté au championnat et pourrait bientôt franchir un nouveau cap, et ainsi jouer l’Europe.