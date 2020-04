BVB Dortmund Mercato : Enorme surprise en vue pour Jadon Sancho ?

Annoncé un peu partout en Europe, Jadon Sancho pourrait quitter le Borussia Dortmund au prochain mercato. Mais le BVB n’entend pas laisser filer son prodige. Aux dernières nouvelles, le club allemand lui propose un nouveau salaire démentiel.

Jadon Sancho parti pour rester à Dortmund ?

Plusieurs clubs européens se disputent Jadon Sancho. Le nom de l’attaquant de 20 ans revient avec insistance en Premier League. Il est régulièrement associé à Manchester United, ennemi juré de City son club formateur. Alors que la tendance est jusqu’ici à un départ de Sancho, celui-ci pourrait finir par rester à Dortmund.

Comme le révèle Bild, le Borussia compte dissuader Jadon Sancho avec une offre alléchante. Selon le média allemand, le BVB entend offrir une prolongation de contrat au jeune ailier. Celle-ci serait accompagnée d’une belle revalorisation salariale. Sa direction avait déjà doublé son salaire l’été dernier en lui offrant 200 000 euros par semaine.

Avec ces révélations, on peut dire que le Borussia Dortmund est bien décidé à conserver son crack. Recruté en 2017, Jadon Sancho est sous contrat avec les Borussen jusqu’en 2022. Malgré leur récente élimination en Ligue des Champions par le PSG, il réalise une saison exceptionnelle en Allemagne. Le natif de Londres compte 17 buts et 19 passes décisives en 35 apparitions, de quoi affoler les plus grandes écuries européennes.