Real Madrid : Belgique, Roberto Martinez rassure pour Eden Hazard

Blessé, Eden Hazard profite de l’arrêt des compétitions pour récupérer. Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, a donné des nouvelles rassurantes de l’attaquant du Real Madrid.

Roberto Martinez donne de bonnes nouvelles d’Eden Hazard

Recrue phare du dernier mercato estival du Real Madrid, la première saison d’Eden Hazard chez les Merengue est à oublier. Le Belge n’est en plus pas épargné par des pépins physiques. Touché à la cheville, l’attaquant de 29 ans avait été opéré le 5 mars dernier. Sa convalescence se passe bien, selon son sélectionneur Roberto Martinez.

La semaine dernière, le sélectionneur des Diables Rouges a donné des nouvelles rassurantes au sujet d’Eden Hazard. « Je sais qu'il récupère bien, il va recommencer à courir bientôt. L'opération s'était bien déroulée, mais on espère toujours que tout reste positif dans les quatre à cinq semaines suivantes et sans complications », a déclaré Roberto Martinez dans des propos rapportés par le média belge HLN.

« Il reviendra plus fort »

Eden Hazard en est déjà à sa troisième blessure depuis qu’il a rejoint le Real Madrid. À cause de ses arrêts à répétitions, il affiche un bilan famélique chez les Merengues. L'ancien joueur de Chelsea compte un seul but et quatre passes décisives en 15 apparitions cette saison. Malgré cette mauvaise passe, Roberto Martinez a confiance en son poulain. Le sélectionneur belge assure que l’ancien Lillois sera renforcé par ces épreuves. « Nous savons qu’il reviendra plus fort », a-t-il lâché.