PSG - Dortmund : Emre Can l'a toujours mauvaise contre Neymar

Plus d’un mois après l’élimination de Dortmund en Ligue des champions, Emre Can en veut toujours à Neymar. L’attaquant du PSG avait provoqué son expulsion lors du match retour de Ligue des Champions au Parc des Princes.

Emre Can garde une dent contre Neymar

La date du 11 mars reste un beau souvenir pour le PSG. Dans un Parc des Princes vide, le Paris Saint-Germain avait réussi sa remontada contre le Borussia Dortmund (2-0). Côté allemand, on en garde un triste souvenir. Emre Can garde surtout une dent contre Neymar. A cause du Brésilien, le milieu de terrain allemand avait été expulsé en fin de match.

Dans un entretien à Bild dimanche, le milieu de terrain de Dortmund est revenu sur cette séquence. L’international allemand (25 sélections/1 but) juge son expulsion injuste, surtout quand on connait les pitreries de Neymar.

« Je ne comprends toujours pas. Ce n’était tout simplement pas carton rouge. Quiconque s’y connaît en football sait combien de fois de telles situations se produisent. Neymar s’est jeté à terre. Si c’est rouge, on peut donner 15 expulsions à chaque match », s’est-t-il indigné.

Pour rappel Emre Can avait été expulsé après une poussette sur Neymar. Les carottes étaient déjà cuites pour le BVB au moment de l’expulsion de l’Allemand (89e). Le Paris Saint-Germain menait déjà (2-0) au moment de ce fait de jeu.