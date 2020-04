Bordeaux mercato : Aux infos pour Azor Matusiwa

Les Girondins de Bordeaux souhaiteraient renforcer leur milieu de terrain cet été. Ils auraient même déjà trouvé leur première cible, Azor Matusiwa.

Azor Matusiwa pour prendre la place de Youssef Aït Bennasser à Bordeaux ?

L’expérience de Youssef Aït Bennasser aux Girondins aura été courte et peu fructueuse. Après avoir signé en prêt pendant 1 an avec une clause d’achat obligatoire au bout de 15 titularisations, il n’aura pas réussi à convaincre Paulo Sousa.

Plusieurs fois écarté du groupe, entrées en jeu peu concluantes, celui-ci n’aura pas séduit, et les marine et blanc auraient déjà trouvé son successeur. D’après Manu Lonjon, Bordeaux se serait positionné sur Azor Matusiwa, jeune milieu défensif issu de la formation de l’Ajax Amsterdam aux côtés de Matthijs De Ligt et autre Frenkie De Jong.

Bordeaux pas tout seul sur ce dossier

Le milieu de 21 ans aux 23 apparitions en championnat cette saison avec le FC Groningue séduit par ses matchs. Deuxième joueur à avoir réalisé le plus d’interception dans son actuel championnat, il montre de vraies qualités à son poste avec un gros volume de jeu. La cible des Girondins confirme après un premier prêt concluant à De Graafschap.

Azor Matusiwa, avec ses performances, ne passe pas inaperçu. Ses belles performances vont pousser Bordeaux à faire face à la concurrence du PSV Eindhoven ou plus proche, du Stade de Reims. Un transfert qui devrait se négocier autour du million d'euros, mais avec un gros pourcentage à la revente.