Liverpool Mercato : Marcelo Brozovic pour se renforcer

Leader du milieu de terrain de l’Inter Milan, Marcelo Brozovic pourrait quitter l’Italie et découvrir l’Angleterre au mercato estival. C'est du côté de Liverpool que le milieu offensif devrait réapparaitre la saison prochaine.

Marcelo Brozovic vers une rude concurrence à Liverpool ?

Malgré un milieu de terrain bien garni, les Reds aimeraient obtenir la signature de Marcelo Brozovic dès cet été. Selon le Mirror, les dirigeants de Liverpool seraient déjà entrés en contact avec ceux de l’Inter afin de connaître le prix d’un éventuel transfert. Une opération qui pourrait se formaliser aux alentours de 50 millions d’euros, selon Transfermarkt, à moins que sa clause libératoire de 60 millions d’euros ne soit levée. Pas préparés à un départ de Marcelo Brozovic, les dirigeants italiens seraient prêts à lui proposer un nouveau contrat, passant son salaire annuel de 3,5 à 4,5 millions d’euros.

Présent dans l’entrejeu Nerrazurri depuis son arrivée l’été 2016, contre 5 millions d'euros (après un prêt d’un an), Marcelo Brozovic s’est rapidement acclimaté à un championnat réputé difficile. Joueur qui se différencie par son intelligence de jeu et son endurance sur le terrain, il est polyvalent et joue très bien le rôle de chaîne entre la défense et l’attaque.