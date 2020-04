OL : La colère de Rafael contre la taupe des Lyonnais !

Rafael, défenseur de l’OL, est en colère car le contenu de la réunion de concertation entre joueurs a fuité dans L’Équipe. Il pointe le comportement d’une taupe au sein du groupe.

OL : Rafael en veut à une taupe au sein de l'équipe

L’OL a sollicité ses joueurs pour une réduction de leur salaire face à la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. Rafael et ses coéquipiers ont donc tenu une réunion pour débattre de la proposition de Jean-Michel Aulas et donné leur position commune. Mais l’offre du club et la décision des joueurs ont été divulguées par Bilel Ghazi, dans le journal sportif.

« J’ai vu qu’il (le journaliste, NDLR) a sorti des choses dont on a parlé dans une réunion où il y avait que des joueurs. Je voudrais savoir si ça ne choque personne, car ça me choque beaucoup », a-t-il exprimé sur son compte Twitter.

L’arrière latéral brésilien aurait souhaité que leur réunion de concertation reste entre eux et le club. « Je sais que le mec qui a fait ça ne va pas venir ici pour dire, car il n’a pas de couilles pour faire ça et ni pour respecter une réunion privée », a-t-il dénoncé.

La réduction de salaire de l'OL refusée par les joueurs !

Quant à la source, elle avait annonçé que le président de l’OL demandait une baisse de salaire pour les mois d’avril, mai et juin, avec trois formules éventuelles : 25%, 50% et 75%. Et il semblerait que Rafael et ses coéquipiers aient repoussé la proposition.