PSG Mercato : Juve, Miralem Pjanic et Alex Sandro contre Icardi ?

Alors que le PSG songerait à lever l’option d’achat de Mauro Icardi fixée à 70 millions d’euros, la Juventus qui veut préparer l’après Higuain serait prêt à échanger Alex Sandro et Miralem Pjanic pour voir le buteur argentin rejoindre ses rangs.

Comment s'organiserait cet échange ?

Ce n’est plus une surprise, la Vieille Dame aimerait recruter Mauro Icardi, actuellement prêté au PSG et Paris aimerait voir Miralem Pjanic et Alex Sandro prendre le chemin en sens inverse. La GazzettaDelloSport révèle aujourd’hui que la Juventus se tient prête à proposer un échange au club Rouge et Bleu. Pour cela, il faudrait cependant que le club de la capitale lève l’option d’achat de Mauro Icardi, une affaire qui semble compliquée au vu de la crise que traversent les clubs à cause du Covid-19.

Pourquoi laisser partir Icardi ?

Avec le départ presque inévitable de Kurzawa en fin de contrat en juin 2020, Paris est à la recherche d’un latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat. Si la piste menant à Alex Telles est très chaude, l'échange avec Sandro permettrait au PSG de recruter l’un des meilleurs à ce poste sans débourser d’argent. Pjanic, quant à lui, viendrait densifier un milieu de terrain régulièrement fragilisé cette saison. Ce qui viendrait renforcer Paris dans des secteurs où il y a des manques. Tandis qu'au poste de buteur, si Icardi fait une bonne saison avec le PSG (31 matchs joués pour 20 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées), il ne faut pas oublier Edinson Cavani, qui pourrait bien se décider à reprendre sa place de titulaire qu’il avait perdu au profit de l’argentin....